'Heb statement gemaakt dat debat onder mannen niet van deze tijd is'

De faculteitskring Politika had voor haar debat over 'de macht van de overheid' Kristof Calvo (Groen), Sven Gatz (Open VLD), Sammy Mahdi (CD&V), Lorin Parys (N-VA), Bruno Tobback (SP.A) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) uitgenodigd.

Om 19 uur tweette Gatz nog dat hij aanwezig zou zijn op het debat. Maar in een volgende tweet een uur later liet hij weten: 'Ik had het zelf ook te laat in de mot, maar dit is 2018: een panel zonder vrouwen = geen echt politiek debat. Zonder mij dus. Sorry Politika.'

In Veto wijst Sophie Vervynckt van Politika erop dat ze voor de samenstelling van het panel voor dit debat contact opnamen met maar liefst 24 vrouwen, maar dat geen van hen kon komen.

Volgens de hoofdredactrice van Veto, Nora Sleiderink, die het debat modereerde, is er nog wat anders aan de hand. 'Sven Gatz vroeg een 'special treatment' waarbij hij meer spreekminuten zou krijgen dan zijn gesprekspartners en vooraf ook nog een zegje zou mogen doen over burgerparticipatie. Als je dan nog zo probeert te scoren op de kap van de feministen is dat ronduit vernederend', zegt Sleiderink in een mail, die Veto dinsdagavond verspreidde.

'Niet meer van deze tijd'

Gatz zegt dat hij een statement wilde maken omdat er enkel mannen in het panel zaten. 'Een debat met zes mannen is niet meer van deze tijd', aldus Gatz, die erkent dat hij pas zeer laat doorhad dat er geen vrouwen aan tafel zouden zitten.

De minister zegt dat hij ruim op tijd uitgenodigd was. Hij erkent ook dat er een misverstand is geweest tussen de organisatoren van het debat en zijn kabinet over de onderwerpen. 'Maar ik heb mijn kabinet uitgelegd dat het om een debat onder politici 'als gelijken' ging en de zaak was uitgeklaard', licht hij toe aan Belga. Maar op weg naar het debat merkte hij dat het panel enkel uit mannen bestond en 'dat is niet meer van deze tijd'.

Gatz erkent dat hij even overwogen had om een verklaring hierover af te leggen tijdens het debat, 'maar dan zou men gezegd hebben dat het enkel voor show was'. De minister wilde de organisatie niet ontrieven, maar wijst erop dat het debat door de studenten politieke wetenschappen werd georganiseerd. 'Ik heb het recht om in die omstandigheden te zeggen dat ik niet aan het debat deelneemt', aldus nog minister Gatz.