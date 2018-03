Hasselt: Wilfried Croux stapt over van N-VA naar RoodGroen

In 2012 haalde hij nog bijna negenhonderd voorkeurstemmen voor N-VA Hasselt, waarna hij tot 2016 als OCMW-raadslid zetelde.

Duurzaam

Wilfried Croux profileert zich als voorvechter van een leefbaar Stokrooie, een deelgemeente van Hasselt. Zo pleit hij voor het behoud van de Groene Delle als natuurgebied, naast een duidelijke visie op ruimtelijke ordening en een duurzaam beleid.

Kandidaat-burgemeester Marc Schepers (RoodGroen Hasselt) is tevreden met het binnenhalen van Croux als onafhankelijke kandidaat op de lijst. 'Zijn overstap betekent dat we met onze lijst en ons programma een brede groep Hasselaren aanspreken. Onze progressieve lijst is samengesteld uit kandidaten van SP.A, Groen en onafhankelijken. We zullen de komende weken nog een aantal namen van onze lijst bekendmaken', aldus Schepers.

Programma

RoodGroen Hasselt werkt ondertussen verder aan een programma dat 'Hasselt wil teruggeven aan de Hasselaren'. Daarbij staan betaalbaar wonen, verkeersveiligheid, en de nabijheid van natuur en groen centraal.

Bovendien kunnen Hasselaren hun ideeën ingeven via het digitaal participatieplatform 'www.VoorHasselt.be'.