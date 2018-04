Hans Bonte (SP.A): 'We raken de mensen niet meer'

In een interview met De Morgen haalt Hans Bonte fors uit naar zijn partij, de SP.A. "We hebben vooral een pijnlijk tekort aan zelfvertrouwen. Door de peilingen, door interne discussies. Wie zich te veel laat leiden door marketing, raakt de pedalen kwijt", zegt hij.

Bonte verwijst daarbij naar de maandenlange strijd tussen John Crombez en Bruno Tobback, de discussies over de cumul, en de problemen in bepaalde afdelingen zoals Gent, Aalst of Antwerpen.

Hij betreurt het gebrek aan erkenning van wat volgens hem de verdiensten van de socialistische partij zijn: "Dankzij de sossen hebben wij een stevige sociale zekerheid en gezondheidszorg. Ons monument wordt nu ondergraven, en wij reageren daar veel te lauw op. Die schaamte om onze erfenis doet mij pijn. Sos, dat is godverdomme een eretitel."

Volgens de socialistische burgemeester van Vilvoorde slaagt Groen er beter in de mensen te overtuigen van een alternatief voor de huidige politiek. "Eigenlijk wel", geeft hij toe.

Bonte somt de tekortkomingen van zijn partij in het interview met De Morgen voor alle duidelijkheid even op: "Wij hebben geen alternatief verhaal. Wij raken de mensen niet meer. Wij doen niet meer aan ideologie. Wij zijn bang om te zeggen dat een sterke overheid belastingen mag vragen om goede voorzieningen uit te bouwen. Waar is ons historisch bewustzijn? Mijn partij laat zich te vaak overheersen door een rechts discours dat verarming en racisme stimuleert", luidt het.

Afgelopen week raakte bekend dat SP.A-Kamerlid Hans Bonte na de huidige ­legislatuur niet terugkeert naar de nationale politiek. Hij ambieert een tweede sjerp in zijn gemeente Vilvoorde.

"Mijn vertrek uit het parlement maakt me emotioneel, maar het burgemeesterschap is mijn grote liefde", zegt hij.