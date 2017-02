Hans Bonte (sp.a) over intercommunales: 'Fusies opleggen tegen lokale versnippering'

Vlaams parlementslid en burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) pleit ervoor om op verschillende plaatsen in Vlaanderen fusies op te leggen om de lokale versnippering van het bestuur een halt toe te roepen. Dat zei Bonte in een debat over de schandaalsfeer rond mandaten bij intercommunales en afgeleide holdings, in het online VTM NIEUWS-programma De Meulemeester in Debat.

Hans Bonte en zijn collega-burgemeester van Mechelen Bart Somers (Open Vld) waren het erover eens: de uitwaaierende structuren rond intercommunales en mandaten moeten op de schop. 'Zo'n vehikel als in Gent, dat had al afgeschaft moeten worden. Zulke structuren zijn niet verdedigbaar,' klonk het bij Somers. Maar daarom moet het kind nog niet met het badwater weggegooid worden: 'Vaak gaat het om 5 procent problemen, die mensen nu uitvergroten tot 100 procent.' 'Bovendien moeten we zorgen dat we niet in een heksenjacht vervallen, waarbij iedereen die zich politiek engageert in een slecht daglicht komt te zitten.

Fusies opdringen

In ieder geval moet het aantal mandaten omlaag, klonk het. 'Er zijn ongelooflijk veel intercommunales. Dat heeft te maken met het feit dat we kleine gemeenten hebben die voor steeds meer taken moeten samenwerken. Daar moeten we kijken of een aantal van die zaken aan de private sector toevertrouwd worden,' aldus Somers.

Bonte ziet dan weer meer heil in een verregaande transparantie. 'De situatie in Gent is een voorbeeld waarbij goedwerkende bestuurders zich toch verliezen in de complexiteit van de materie. Het grootste verwijt dat ik gehoord heb is dat men investeerde in een aantal zeer perverse economieën. Dit pleit er nog maar eens voor dat je transparantie nodig hebt.' Privatisering is een optie, zei Bonte, maar die biedt niet noodzakelijk een garantie op transparanter werk.

De lokale versnippering is in ons land heel ver doorgedreven, en daarom moet volgens beide politici opnieuw geëvalueerd worden of sommige verantwoordelijkheden niet naar hogere niveaus verschoven kunnen worden. 'Ik denk dat je moet gaan naar een soort stadsregio's waar een aantal gemeenten - als men niet kiest voor een grote fusie - samenwerkt en een aantal taken gemeenschappelijk doet,' zei Somers.

Voor Bonte moeten fusies tussen lokale overheden desnoods opgelegd worden. Al waarschuwde hij meteen ook voor een al te verregaande sanering: 'als je het aantal mandaten beperkt, moet je ook aan steden gaan uitleggen waarom ze niets te zeggen hebben in zo'n intercommunale.'