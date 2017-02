Hans Bonte: 'De Vlaamse regering moet een belangenconflict inroepen'

Lees hier het uitgebreide interview met Hans Bonte: 'Hans Bonte: 'N-VA laat veiligheidsmensen in de kou te staan voor symbolen'

'Twee jaar geleden al formuleerde het Comité P concrete aanbevelingen', zegt Hans Bonte (SP.A), in de week waarin die werden voorgelegd aan een parlementaire begeleidingscommissie. 'Na twee jaar heeft de federale regering daar nog niets mee gedaan. De schotten tussen de politiediensten zijn nog altijd niet ondergeschikt aan de veiligheid van het land, waardoor de informatie niet doorstroomt. Er zijn nog altijd te weinig allochtone medewerkers bij de politie en Arabischsprekenden bij de Staatsveiligheid. En inzetten op wijkpolitie wordt belet omdat dreigingsniveau drie nog altijd van kracht is. Dat bepaalt onder meer dat een agent niet alleen mag zijn in een politiekantoor. En dus gaan de meeste dicht. Kortom: de problemen zijn bekend, de aanbevelingen zijn duidelijk, maar de regering slaagt er niet in om ze uit te voeren.

Verwacht u dat ook de twee commissies een muis zullen baren?

HANS BONTE: De onderzoekscommissie zal een hele analyse maken van waar het misliep, maar naar ik vermoed zonder aandacht te hebben voor de wortels van het probleem. Ik heb een concreet voorstel: maak een biografie van alle mensen die op de lijst staan van het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD). We zullen van onze stoel vallen, omdat zal blijken dat onze politie die mensen al op jonge leeftijd kende. De hulpverlening voor jongen in allochtone milieus faalt, en het jeugdsanctierecht is veel te soft.

Het gaat om geregionaliseerde bevoegdheden. Wat kan de commissie daarover zeggen?

BONTE: Dat is net waarom ik pessimistisch ben. Er is geen constructief overleg meer tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus. De federale ministers Jan Jambon (N-VA) en Koen Geens (CD&V) en hun veiligheidsdiensten zouden samenwerkingsakkoorden moeten sluiten met hun Vlaamse collega's Jo Vandeurzen (CD&V) en Liesbeth Homans (N-VA).

Staat de federale overheid te vaak alleen in deze strijd?

BONTE: Ik vraag me af wanneer Vlaanderen wakker zal worden. Misschien moet minister-president Geert Bourgeois (N-VA) maar eens uit zijn pijp komen. De Vlaamse Rand wordt heel kwetsbaar voor de Brusselse problematiek, hij zit in de frontlinie van de strijd tegen radicalisering en terreur. Ik merk het elke dag.

Wat moet Bourgeois dan doen?

BONTE: Een belangenconflict inroepen. Als dat kan voor de luchthaven - geheel terecht, trouwens -, dan kan het ook tegen die andere eenzijdige federale beslissing die haar belangen schaadt: de politiedotaties. In Brussel krijgt Molenbeek de laagste dotatie. Maar ook de Vlaamse Rand krijgt minder, ondanks die kwetsbaarheid. Waarom slikt Vlaanderen dat? Als de Vlaamse regering ook begaan is met de veiligheid van haar inwoners, roept ze een belangenconflict in.