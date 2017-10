Hans Bonte: 'Beleid Homans werkt radicalisering in de hand'

In een interview met de krant De Zondag haalt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) uit naar het veiligheidsbeleid in België. Vooral het uitblijven van de fusie van de Brusselse politiezones ligt Bonte dwars, naast de inefficiëntie van de inlichtingendiensten die Bonte 'een zwakke plek' noemt.

'Als je ons land echt veiliger wil maken, moet je orde op zaken stellen in de hoofdstad', zegt Bonte aan De Zondag. 'De fusie van de politiezones is cruciaal voor een integraal veiligheidsbeleid.'

Een tweede pijnpunt in het Belgische veiligheidsbeleid is volgens Bonte het ondermaatse functioneren van de inlichtingendiensten. 'Onze staatsveiligheid is ziek', aldus het Kamerlid. De Staatsveliligheid is te klein, klinkt het, te weinig autonoom en gebonden aan te veel bureaucratie.

'Wij hebben een onderontwikkeld inlichtingenapparaat. De regering moet orde in die chaos scheppen. Maar ze doet dat niet.' De verschillende veiligheidsdiensten, federaal én lokaal, en lokale besturen moeten nauwer samenwerken, heet het.

'Beleid Homans discriminerend'

Volgens Bonte is de moslimgemeenschap een belangrijke partner in de strijd tegen radicalisering. Die zou nu onnodig geschoffeerd worden omdat Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) geen moskeeën meer erkent. 'Wat minister Homans doet, is discriminerend. Als je mensen ongelijk behandelt, werk je radicalisering in de hand', weet Bonte.

'Weinigen durven nog zeggen dat ook moslims kinderen van onze samenleving zijn, terwijl nochtans de overgrote meerderheid goed integreert', aldus nog Bonte. 'Dat maakt mij echt boos. Zie de aanslag in Las Vegas. Was dat een moslim? Laat ons ophouden terreur te linken aan de islam.'