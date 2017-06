Halina Reijn over de bange Londense theaterwereld: 'Elke avond sterf ik van de gène'

Je hebt moed nodig om dit te blijven doen', bedenkt Halina Reijn aan het eind van ons gesprek. Ze heeft het over Ivo Van Hove, de Vlaamse directeur van Toneelgroep Amsterdam (TA) en regisseur van Obsession, met publiekstrekker Jude Law en haarzelf in de hoofdrol. 'De verleiding van de weg van de minste weerstand is er altijd. Soms is hij het experimenteren ook gewoon even moe, en zuchten we: Jezus, laten we nu gewoon suikerspinnen maken, want dat eten de mensen graag.'

...