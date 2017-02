Gwendolyn Rutten: 'We mogen niet raken aan onze basisnormen'

Moeten we er als definitie van 'normaal' niet van uitgaan dat alle gezonde burgers erin passen? Mijn versie van 'normaal', bijvoorbeeld, is dat de overheid het monopolie in de nutsvoorzieningen dient te houden. (Peter Braet, Kieldrecht)

Gwendolyn Rutten: 'Normaal' verwijst naar de normen waarop onze samenleving gebaseerd is, die vastgelegd zijn in de grondwet. Wat mij betreft, staan daar vier cruciale rechten in: gelijkheid van man en vrouw, scheiding van Kerk en Staat, vrije meningsuiting, en individuele zelfbeschikking. Daar mogen we niet aan raken. Ik ben het niet eens met uw voorstel voor een overheidsmonopolie, maar u hebt wel het recht om dat te vinden. Dat is vrije meningsuiting.

...