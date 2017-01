Gwendolyn Rutten stopt als Vlaams Parlementslid

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten zal deze legislatuur niet meer zetelen in het Vlaams Parlement. Dat kondigde Rutten zelf aan bij het begin van haar 'ronde van Vlaanderen', een ronde die de partijvoorzitster wil maken langs alle Vlaamse gemeenten. Op die manier wil ze direct met de burgers in gesprek gaan 'over dingen die mensen nauw aan het hart liggen: hun werk, veiligheid, vrijheid, gezin of hoe ze de toekomst zien'.

Ik start een ronde van Vlaanderen en ga in alle 308 gemeenten met jou in gesprek. Nodig me uit. We zien elkaar in jouw gemeente! #deronde pic.twitter.com/mqhySNTBpt -- Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) January 11, 2017

'Je kan er niet omheen dat er iets beweegt in de samenleving, dat mensen met veel vragen zitten. Ik ga op ronde van Vlaanderen en ga luisteren en in gesprek over de grote en kleine dingen van het leven, over problemen en oplossingen, want dat is de essentie van politiek', legt Rutten uit. De Open Vld-voorzitster wil tegen oktober volgend jaar alle Vlaamse gemeenten bezocht hebben. Indien ze dat goed wil doen, leek het haar beter om haar zitje in het parlement op te geven en een kans te geven aan een nieuw talent, verduidelijkt haar woordvoerster.

Vervangster met ervaring in de bedrijfswereld

Haar vervangster in het Vlaams Parlement wordt Danielle Vanwesenbeeck, die deel uitmaakt van het afdelingsbestuur bij Open Vld Lubbeek. Vanwesenbeeck kan zich beroepen op haar uitgebreide expertise als ondernemer. In 2012 won ze als CEO van Mastermail de Womed Award voor Vlaamse vrouwelijke ondernemer van het jaar. Ze is ook lid van de raad van bestuur bij de Vlaams-Brabantse afdelingen van VOKA en UNIZO. 'Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging en denk dat mijn kennis uit de bedrijfswereld zeker een meerwaarde is voor de politieke debatten,' stelt Vanwezenbeeck.

Gwendolyn Rutten is daarmee de tweede Vlaamse partijvoorzitster die geen parlementair mandaat heeft. Eerder besliste ook haar sp.a-collega John Crombez om ontslag te nemen als Vlaams Parlementslid. Rutten zat van 2010 tot 2014 in de Kamer, waarna ze de overstap maakte naar het Vlaams Parlement.