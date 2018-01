'Gwendolyn Rutten blijft zich boos maken, maar altijd nét niet boos genoeg'

Schadeclaim: tien miljoen dollar. Vergrijp: andere mening. Absurd hoog is de som die energie-onderzoeker Mark Jacobson eind vorig jaar heeft gevraagd van Christopher Clack, een andere Amerikaanse energie-expert. Jacobson, van de prestigieuze Stanford-universiteit, heeft meermaals uitvoerig beargumenteerd dat water, wind en zon de Verenigde Staten volledig van energie kunnen voorzien in 2050. Clack, ook niet bepaald een academische nul, betwist die donkergroene stelling samen met twintig andere prominente wetenschappers in een paper in een toptijdschrift.

...