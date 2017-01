Guy Verhofstadt over Luc Coene: 'Compagnon de route voor meer dan dertig jaar'

'In elke functie die hij bekleed heeft, zette hij een voorbeeld voor de generatie na hem', zo reageerde Guy Verhofstadt op het overlijden van zijn vroegere kabinetschef en 'compagnon de route voor meer dan dertig jaar'.

'Toen ik hem enkele weken geleden nog bezocht, was het erg confronterend om hem zo ziek te zien', zegt Verhofstadt. Maar hij wil Coene 'vooral herinneren zoals hij zijn leven lang geweest is.' 'Een strijdbare collega als lid van de Senaat. Een steunpilaar als kabinetschef, en dat tweemaal toe. En vooral een onafhankelijke gouverneur van de Nationale Bank die altijd klaar en duidelijk zijn mening gaf. Zelfs wanneer daar niet om gevraagd werd. Kortom, Luc Coene was een man uit één stuk. In elke functie die hij bekleed heeft, zette hij een voorbeeld voor de generatie na hem', blikt de oud-premier terug.

'Een man met een visie'

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten omschrijft Coene als 'een man met een visie, die kennis en doortastendheid combineerde'. 'Luc gaf altijd een helder en gefundeerd advies. Ongezouten en zonder poespas. Hij heeft zonder meer een grote rol gespeeld in de sociaaleconomische hervormingen van ons land. Hij was integer en doortastend en stelde steeds het algemeen belang voorop. Voor die inzet zal ik hem blijvend respecteren en herinneren', aldus Rutten. Open Vld-vicepremier Alexander De Croo herinnert zich Coene als 'Een bijzonder verstandig, integer en aimabel man'.