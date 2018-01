Guy Verhofstadt duwt Open VLD-lijst in Gent

In het ICC-centrum heeft de Gentse afdeling van Open Vld haar nieuwjaarsreceptie gehouden. Lijsttrekker Mathias De Clercq vindt dat het na 60 jaar tijd is voor een liberale burgemeester. 'Het momentum is er, en dat gaan we grijpen.' Europees parlementslid en ALDE-fractieleider Guy Verhofstadt zal de lijst duwen.