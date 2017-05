Gutmenschen: de favoriete schietschijf van rechts

Hij mag zich dan wel moreel superieur voelen, in werkelijkheid is hij verantwoordelijk voor de ondergang van het Avondland. Hier volgt een verhaal over de gutmensch. Hoe hij een jaar of acht geleden arriveerde in Vlaanderen, en hoe hij het schopte tot de favoriete schietschijf van rechts, Bart De Wever incluis.