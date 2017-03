Grove chatgesprekken bij Antwerpse politie: andere Whatsapp-groep nog steeds actief

Na het opdoeken van de WhatsApp-berichtengroep waar leden van de Antwerpse politie en van het veiligheidskorps van de FOD Justitie grove chatgesprekken hielden, is er al snel een nieuwe versie opgestart waar nog steeds boodschappen worden gedeeld. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Volgens De Standaard getuigen verschillende agenten dan weer dat de chatgesprekken slechts het topje van de ijsberg zijn in een al langer bestaande, bredere problematiek van pesterijen. De politie bevestigt noch ontkent en beperkt zich vooralsnog tot de communicatie van maandagavond.

De Standaard schrijft dat vijf leden van de Antwerpse politiedienst die instaat voor de bewaking en het transport van gevangenen (GEOV) in september een 'wanhopige brief' schreven aan hun leidinggevenden, waarin ze het hebben over een 'onleefbare werkomgeving' door discriminatie, beledigingen en valse beschuldigingen. Die brief zou de directe aanleiding zijn geweest tot het interne onderzoek waarover de politie maandag communiceerde.

Een nog steeds actieve WhatsApp-groep wordt volgens een agent die in Het Laatste Nieuws aan het woord komt, trouwens tot op vandaag gebruikt voor 'racistische en seksistische praat'. Maandagvoormiddag zou er zelfs nog een pornovideo gedeeld zijn. Het zou gaan om een berichtengroep die werd aangemaakt nadat de eerste versie was opgedoekt in april 2016 na waarschuwingen over het slechts beperkte private karakter ervan tijdens een interne vergadering.