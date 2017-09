Grote regionale verschillen in slaagpercentage arts-tandarts

Er bestaan grote regionale verschillen in de slaagpercentages voor het ingangsexamen arts en tandarts. Dat blijkt uit gegevens van onderwijsminister Hilde Crevits. In West-Vlaanderen ligt het percentage bijvoorbeeld op 24,4 procent, in Limburg slechts op 14,9 procent.