Grote hinder in Brussel door staking MIVB

Metrolijn 1 is sinds 8 uur opgestart tussen Weststation en Stokkel, en dat in beide richtingen. Dat bevestigt de woordvoerster van de MIVB. Bij het begin van de 24 urenstaking maandag van ACOD en ACLVB was er onvoldoende personeel om de metro op te starten.

Bij de bussen is er inmiddels dienstverlening op 21 van de 50 lijnen. De lijnen 15, 21, 29, 34, 36, 38, 43, 45, 46, 48, 50, 53, 59, 63, 64, 66, 71, 78, 87, 88, 89 en 95 rijden.

Bij de trams is de situatie om 8 uur onveranderd: met trams op 13 van de 16 lijnen. Zo rijden er trams op de lijnen 3, 4, 7, 19, 25, 39, 51, 55, 81, 82, 92, 93 en 94.

De frequentie ligt lager dan normaal.

Woordvoerster Ann van Hamme wijst er nog op dat deze situatie nog kan veranderen.

Reizigers wordt gevraagd zich te informeren via de website (mivb.be), sociale media (twitter) of het contactcentrum 070/23.200.

ACOD en ACLVB leggen voor 24 uren het werk neer wegens een 'negatief sociaal klimaat' en 'verspilling van belastinggeld'. De christelijke vakbond staakt niet mee. Maandagvoormiddag is een nieuwe verzoeningsvergadering gepland tussen de directie en de vakbonden.