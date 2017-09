Groenen vrezen nog 500 miljoen extra besparingen ten koste van sociaal kwetsbaren

'Operatie waarheid' en 'operatie transparantie'. Zo bestempelden Kamerleden Kristof Calvo (Groen) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) op een persconferentie het resultaat van hun speurwerk door de verschillende documenten. 'De wereld op zijn kop', aldus Calvo. 'Normaal gezien is het de taak van de regering om haar beslissingen toe te lichten.'

Nollet beschuldigt de regering ervan de werkelijkheid te hebben verborgen toen ze deze zomer haar akkoord voorstelde. Vooreerst zijn er de technische correcties. Die zijn volgens de groenen goed voor liefst 1,1 miljard euro. 'Het Belgisch record is gebroken', zegt Calvo. Binnen de gezondheidszorg zijn die correcties goed voor ruim 300 miljoen euro. De groenen vrezen dat achter die aanpassing maatregelen verscholen zitten die een impact zullen hebben op mensen die het al moeilijk hebben.

Daarnaast zijn er de macro-economische parameters. Groen en Ecolo merken op dat de regering volgend jaar op een economische groei van 1,8 procent bbp rekent, maar dat geen enkele andere instelling dat groeicijfer naar voren schuift. De fractie rekent voor dat het verschil tussen 1,6 en 1,8 procent groei op een slordige 360 miljoen euro neerkomt. 'De helft van de begrotingsoefening is dus gebaseerd op technische correcties en parameters', luidt het.

Sinds dit weekend is een discussie losgebarsten over de pensioenen van vijftigplussers. De opbrengst van die ingreep was becijferd op 20 miljoen euro. Maar volgens Nollet en Calvo zijn er nog pensioenmaatregelen op komst die in 2018 52 miljoen euro moeten opbrengen en een jaar nadien zelfs 253 miljoen euro. 'Dat bedrag vind je niet door renovatiewerken aan de Pensioentoren uit te stellen', laakt Calvo.

En daar blijft het volgens de fractie niet bij. Zo moeten verschillende ministers nog maatregelen nemen binnen sociale domeinen die in een minimaal scenario 500 miljoen euro in het laatje moeten brengen, maar zouden kunnen oplopen tot 800 miljoen euro. Ze halen daarbij aan dat verschillende maatregelen niet gebudgetteerd zijn. Met andere woorden: indien ze er komen, moet de betrokken minister zelf ergens het geld gaan zoeken. 'Het betekent dat er nog een derde ronde sociale besparingen aankomt', vreest Calvo.

De groenen zijn van plan hun documenten door te sturen naar hun collega's in de Kamer én naar Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten. 'Het kan haar enkel helpen te begrijpen wat er precies beslist is', aldus Calvo. De fractie vraagt ook een studie van het Rekenhof naar de begrotingsimpact van de hervorming van de vennootschapsbelasting en wil een debat over de verkoop van Belfius. De groenen zijn daartegen gekant.

Atomaschriftjes

Groen en Ecolo hadden het op de persconferentie ook over afspraken in zogenaamde Atomaschriftjes. De Atomaschriftjes verwijzen naar quasi-geheime afspraken die de coalitiepartners maken tijdens de regeringsonderhandelingen, maar die ze liever niet gepubliceerd zien in bijvoorbeeld het regeerakkoord. Tijdens het begin van deze legislatuur doken ze even op toen vicepremier Jan Jambon er tijdens een lezing voor nationalistische studenten naar had verwezen. Later luidde het dat het om een metafoor ging.

Ditmaal citeerden Calvo en Nollet uit een interne nota van N-VA waarin wordt verwezen naar de beslissing van de regering om de vaste contracten bij de federale ambtenaren af te schaffen, met uitzondering van bepaalde functies. 'We willen conform Atoma-afspraak de omslag/contractualisering maken voor alle nieuwe aanwervingen, met uitzondering van de gezagsfuncties', staat er.

Voor de groenen toont dit aan dat de beslissing over de ambtenaren eigenlijk drie jaar geleden al werd genomen, maar dat de regering drie jaar heeft laten schieten om een draagvlak voor een hervorming te creëren.