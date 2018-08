Groen wil van 14 oktober politiek keerpunt maken

'Onze oplossingen zijn goed voor het klimaat en dragen bij tot gelukkigere buurten. Want een groene, een verkeersveilige, een betaalbare buurt, dat is een gelukkige buurt. Dat is waar mensen het liefste wonen. Dat is voor ons de inzet van 14 oktober', zei ze.

De Groen-voorzitster wees erop dat we de warmste zomer ooit hebben beleefd. Dat was een kantelpunt, maar 14 oktober wordt een politiek keerpunt, voorspelde Almaci. 'Mensen zijn ontgoocheld in het beleid van excuses. We hebben leiders nodig die leiding nemen. In plaats daarvan trekken ze hun paraplu open om te schuilen voor hun verantwoordelijkheid. Het klimaat wacht niet en de burgers ook niet. Ze laten zich meer dan ooit horen. De ouders aan schoolpoorten die opkomen voor gezonde lucht, de burgeralliantie voor statiegeld, de vele fietsers die zich laten horen voor veilig en vlot verkeer. De echte verandering komt niet van het beleid, maar van burgers.'

Tot een derde van alle CO2-uitstoot komt van de gemeenten. In steden loopt dat zelfs op tot 75 procent. In die steden en gemeenten ligt voor Groen een deel van de oplossing en waar de partij in het bestuur zit maken haar burgemeesters en schepenen er werk van. 'In welke buurt wil je het liefst wonen? Een buurt met meer parken, waar er minder file is en het veilig fietsen is, waar je betaalbaar kan wonen in propere en veiligere buurten.'

Groen kijkt met ambitie uit naar de gemeenteraadsverkiezingen. 'Onze partij groeit. Nog nooit gaan zoveel Vlamingen en Brusselaars op Groen kunnen stemmen. 14 oktober kan wel eens groene zondag worden', aldus Almaci. 'We komen op in 235 gemeenten, een record, waarvan 30 procent meer Groen-lijsten. We hebben de ambitie om in twee derde van de centrumsteden mee te besturen. Vandaag is dat in de helft', herhaalde ze nog.

In vergelijking met 2012 zijn er minder kartels waaraan Groen deelneemt, en meer eigen lijsten (30 procent meer). In Brussel komt Groen samen met Ecolo op. In Etterbeek en Sint-Agatha-Berchem levert de partij zelfs de lijsttrekker.