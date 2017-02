Groen wil Belgische resolutie tegen inreisverbod van Trump

'Als mensen aan de grens geweigerd worden op basis van hun naam en hoe ze eruit zien, moet je als democraat opstaan,' zo zei Groen-fractievoorzitter Kristof Calvo in de Kamer over het beleid van Donald Trump. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde onlangs een inreisverbod aan voor inwoners van zeven moslimlanden - wat al snel een 'moslimban' werd genoemd.

Voor Kristof Calvo is de maat vol, en moet ons land dringend een duidelijk signaal uitsturen. Daarom roept hij 'de democratische fracties van het halfrond op om samen een resolutie te tekenen. Laten we samen zeggen: geen Trump in Europa. Niet in onze naam.' 'Naar Oostenrijks model', voegde Calvo daaraan toe - want ook in Oostenrijk wordt zo'n resolutie voorbereid.

'Resolutie zal ongetwijfeld de golven doen overslaan'

De oppositie beklaagde zich de afgelopen dagen al over de makke reactie van de regering op het inreisverbod. In de Kamer waarschuwde Patrick Dewael (Open Vld) vandaag voor de gevaren van de Trump-doctrine. 'Er is een onzekerheid bij de bevolking waar populisten dankbaar gebruik van maken. We zien vandaag een fenomeen waarbij een Amerikaanse president denkt met muren de wereld tegemoet te moeten treden.'

N-VA, bij monde van fractievoorzitter Peter De Roover, riep daarentegen op tot terughoudendheid. 'We moeten geen would-be wereldleidertje gaan spelen,' klonk het bij De Roover. Het protectionistische handelsbeleid van de VS baart hem en zijn partij weliswaar zorgen: 'Dat zou de facto neerkomen op het uitvoeren van het beleid van Magnette.' Van een resolutie toonde De Roover zich in ieder geval een koele minnaar: 'Die zal ongetwijfeld de golven aan de Amerikaanse kust doen overslaan.'