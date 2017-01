Groen: 'We voelen dat we in de grote steden opnieuw een stap vooruit kunnen zetten'

"En er zijn veel profeten van valse hoop", zegt ze op de nieuwjaarsreceptie van haar partij. "Zij die als oplossing voor morgen louter de angst opkloppen en de onrust aanwakkeren."

"We zijn het beu dat men hier het beeld ophangt van een rechts en pessimistisch land", legt federaal fractieleider Kristof Calvo uit. "Wij willen een boodschap van hoop geven, 2017 biedt een ongelooflijke kans om het vertrouwen in de politiek te herstellen."

Almaci haalt in haar speech enkele voorbeelden aan waar de partij dit jaar op wil inzetten. "De kmo's, de ruggengraat van onze economie, happen naar adem. Verlaag de vennootschapsbelasting en sluit alle achterpoortjes voor de grote spelers", moedigt ze de minister van Financiën aan. "Mensen die op een burn out afstevenen en ongelukkig zijn in hun job? Geef hen toch de kans om zich te heroriënteren met tijdelijke steun." Ook over de lokale verkiezingen, die er binnen anderhalf jaar aankomen, denkt de partij na.

Waar Vlaams Belang zaterdagochtend nog liet verstaan om financiële redenen op een beperkt aantal gemeenten te zullen focussen, wil Groen breed gaan. "Wij hebben goede ideeën, dus we hebben minder geld nodig dan Vlaams Belang", zegt Calvo.

Vlaams fractieleider Björn Rzoska licht al een tipje van de sluier over de thema's voor de lokale verkiezingen. "Die zullen voor ons onder meer om mobiliteit en open ruimte draaien", zegt hij. "In mijn gemeente, Lokeren, zijn er nu bijvoorbeeld plannen om het laatste stukje open ruimte in het centrum in te nemen. Dat mogen we niet laten gebeuren."

Over streefcijfers laat de partij zich voorlopig niet uit, "maar we voelen dat we in de grote steden opnieuw een stap vooruit kunnen zetten", zegt Calvo. "Het is ook geen toeval dat we onze nieuwjaarsreceptie hier in Gent houden. Met een kleine duizend aanwezigen is er meer volk dan vorig jaar en er komen elke week nieuwe leden bij", besluit hij.