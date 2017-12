Groen-voorzitter Almaci sluit coalitie met PVDA in Antwerpen niet uit

Groen-voorzitter Meyrem Almaci sluit niet uit dat haar partij in Antwerpen een coalitie sluit met PVDA na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dat heeft ze gezegd op Radio 1.

Groen komt in Antwerpen samen met SP.A en onafhankelijken op met de lijst 'Samen' en wil volgens Almaci een 'alternatieve coalitie' vormen in de plaats van de huidige van N-VA, CD&V en Open VLD.

Almaci verduidelijkte dat Groen nu al (samen met SP.A) in het district Borgerhout met PVDA in een lokaal bestuur zit en dat Groen alleen een 'cordon' rond Vlaams Belang heeft. 'Ik ga geen cordon zetten rond elke partij die mij niet zeer aangenaam lijkt', zegt ze nog.

De Antwerpse Groen-kopman Wouter Van Besien, lijsttrekker van Samen en dus kandidaat-burgemeester, wilde vorige week in Knack nog geen uitspraken doen over PVDA als mogelijke coalitiepartner. 'Voor ons is het duidelijk: Antwerpen heeft een progressieve omslag nodig,' zei hij. 'Omdat te bereiken, moeten we besturen zonder de N-VA.'

Potentiële coalitiepartners

De stellingname van Almaci kan alvast niet op de goedkeuring rekenen van enkele andere potentiële coalitiepartners. Antwerps Open VLD-lijsttrekker Philippe De Backer verwijt Almaci op Twitter dat 'alles om de macht draait' en daarvoor 'alle middelen goed zijn, zelfs coalities met extreme partijen'. De Backer verzekert dat Open VLD in Antwerpen 'niet bestuurt met extreemrechts en extreemlinks'.

Opmerkelijk is ook dat Almaci eerder dit najaar in Knack nog had gezegd dat Groen dichter bij de Open VLD van (Mechels burgemeester) Bart Somers aanleunt dan bij de PVDA. Volgens Van Besien gaat dat echter niet op voor Antwerpen. 'De lokale Open VLD lijkt zich niet heel erg door Bart Somers te laten inspireren,' klonk het.

Mooi. Dat is dan duidelijk. Alles draait dus om de macht. En alle middelen zijn goed, zelfs coalities met extreme partijen. Wij bij @OvldAntwerpen besturen NIET met extreem-rechts en extreem-links. https://t.co/xKZ3TVlA1A — Philippe De Backer (@debackerphil) December 28, 2017

CD&V, dat met minister Kris Peeters als lijsttrekker naar de Antwerpse kiezer trekt, laat bij monde van lokaal voorzitter Ariane Van Dooren weten dat het evenmin wil besturen met Vlaams Belang én PVDA, 'eenvoudigweg omdat die partijen inhoudelijk te ver van ons verwijderd zijn.'

Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever had eerder al laten verstaan dat hij zeker niet wil samenwerken met PVDA en dat hij in Antwerpen vreest voor een 'vierkoppige linkse draak' van Groen, SP.A, PVDA én CD&V.