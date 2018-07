Groen: 'Vlaamse uitstoot broeikasgassen in 10 jaar amper 0,4 procent gedaald'

Het klimaatbeleidsplan voor 2021-2030 van de Vlaamse regering maakt ook een stand van zaken op van de inspanningen die tot nu toe zijn geleverd. 'Daaruit blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen tussen 2005 en 2016 met amper 0,4 procent is gedaald, terwijl dat tegen 2020 min 15,7 procent moet zijn', zegt Vlaams parlementslid Johan Danen (Groen) maandag in Het Belang van Limburg. 'Het nieuwe doel is om de CO2-uitstoot tegen 2030 verder te doen dalen tot min 35 procent, maar we vrezen dat ze dit met de huidige maatregelen niet zullen halen.'

Het klimaatplan van de Vlaamse regering is nog maar een voorontwerp. Tegen eind dit jaar moet dit samen met de klimaatplannen van de andere deelstaten leiden tot een gezamenlijk ontwerp dat voorgelegd wordt aan Europa. Het definitieve plan is dan voor eind 2019.