'Enkel nog groene bedrijfswagens lost fileprobleem niet op'

De partij Groen is uiteraard niet tegen een vergroening van het wagenpark, maar het voorstel van Open VLD om het fiscale voordeel voor bedrijfswagens op diesel of benzine af te bouwen, focust te veel op koning auto.

Om het fileprobleem op te lossen, 'moeten we mensen vooral blijven motiveren om over te stappen naar andere vervoersmodi, zoals de fiets of het openbaar vervoer', zegt Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke.

Het liberale voorstel is goed voor het milieu, maar het lost het fileprobleem niet op, klinkt het. Daarvoor is een mobiliteitsshift nodig. 'De regering moet inzetten op een echte gedragsverandering, en dat kan via ons voorstel van een mobiliteitsbudget voor iedereen en extra investeringen in het openbaar vervoer.'