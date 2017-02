Groen Gent blijft in kartel met sp.a

Bijna 800 leden werden naar het Geuzenhuis uitgenodigd om in de nasleep van Publipart naar een uiteenzetting te luisteren over de maatregelen die met kartelpartner sp.a zijn afgesproken. Er kwamen zowat 150 partijleden opdagen.

146 waren voor het voortzetten van het kartel, twee tegen bij een onthouding.

Vooraf liet de leiding van de partij niet in haar kaarten kijken. "Als mandataris vinden wij het belangrijk om naar de leden te luisteren", zei raadslid Sara Matthieu. "Er is veel gebeurd de afgelopen dagen." "We hebben een aantal duidelijke voorstellen, maar het zijn de leden die in alle vrijheid beslissen, benadrukte schepen Filip Watteeuw. Bij schepen Elke Decruynaere was te horen dat ze er "alle vertrouwen in heeft dat de leden een wijs besluit gaan nemen".