Groen: 'Geef scholen financiële prikkel als ze diversiteitscijfers halen'

Hoe ziet het beroep van leerkracht er uit in de 21ste eeuw? En wat heeft die leerkracht nodig? Om het antwoord te vinden op deze vragen bracht Groen een 150-tal leerkrachten samen in het Vlaams parlement. "Er kwamen tal van vernieuwende en verrassende ideeën boven", aldus Elisabeth Meuleman van Groen. "Eén van de voorstellen gaat over de diversiteit van ons lerarenkorps. Ons lerarenkorps is te wit, en dat houdt onderwijsongelijkheid in stand. Beloon scholen als ze Vlaamse streefcijfers halen middels een financiële prikkel."

Een mooi idee volgens Groen is om van een 3-jarige naar 40-jarige lerarenopleiding te gaan. "Leerkracht zijn is een constant leerproces. Investeer dus in nascholing en vorming. Geen kleine workshops en nascholingsinitiatieven van een halve dag, maar professionalisering en expertise delen", aldus Meuleman.

"Overduidelijk is de nood aan ondersteuning van jonge leerkrachten. Geef elke startende leerkracht recht op één jaar aanvangsbegeleiding, naar Schots model", benadrukt Meuleman.