Groen gaat voor 'menselijker, eerlijker en gezonder' beleid

Meer dan 1.000 leden en militanten van Groen verzamelden zaterdag op de nieuwjaarsbijeenkomst in Antwerpen, de stad waar deze week 'Samen', de samenwerking tussen Groen en sp.a voor de gemeenteraadsverkiezingen later dit jaar stuk liep.

In de speeches zaterdag werden daar weinig woorden aan besteed. Lijsttrekker in Antwerpen Wouter Van Besien mocht als eerste het podium op voor een korte toespraak.' De ambitie is dezelfde gebleven: we gaan voor een progressief beleid, deze stad heeft daar nood aan', zei hij.

Nationaal voorzitter Almaci hamerde op drie kernbegrippen: 'menselijker, eerlijker, gezonder'. Om het beleid 'menselijker' te maken moet de strijd tegen de discriminatie worden opgedreven door de invoering van praktijktesten op de arbeids- en woningmarkt. 'Eerlijker' moet volgens Almaci door extra middelen voor het onderwijs. Leerkrachten krijgen extra taken door het M-decreet, maar moeten volgens de groenen te veel 'hun plan trekken'.

Een 'gezonder' beleid willen de groenen door de invoering van één lage emissiezone voor heel Vlaanderen. Nu voeren verschillende steden afzonderlijk zo'n zone in, maar gezonde lucht 'stopt niet aan de gemeentegrens', zegt Almaci.

Dat het goed gaat met Groen, moet blijken uit het ledenaantal. Voor het eerst in zijn geschiedenis rondt Groen de kaap van de tienduizend leden. Het tienduizendste lid, een 22-jarige man uit Mechelen, werd op de receptie in de bloemetjes gezet.