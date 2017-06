Groen en sp.a zijn teleurgesteld in beslissing Trump, maar kiezen voor de toekomst

"Trump kiest voor het verleden, wij voor de toekomst. Nu moeten de Belgische en Europese leiders het wereldwijde voortouw nemen in de strijd tegen klimaatverandering", aldus Groen-voorzitster Meyrem Almaci. "De impact van de Amerikaanse beslissing is groot maar het moet ons net aanmoedigen om meer te doen. Wereldwijd is de omslag naar duurzaamheid bezig."

Dezelfde boodschap klinkt bij sp.a-Kamerlid Karen Temmerman. "Dit is een droevige dag voor het klimaat, maar het hoeft geen catastrofe te zijn. Het klimaatakkoord van Parijs zal doorgaan, ook zonder president Trump. Trump heeft een positieve impact gehad op de Europese, politieke samenwerking. Ik ben geneigd te denken dat hij hetzelfde effect zal hebben op het klimaatakkoord van Parijs", zegt Temmerman. "Het is nu aan Europa en aan ons land om ambitie te tonen." Temmerman roept premier Charles Michel op om zich ambitieus te tonen. "Samen met grootmachten als India en China kunnen we absoluut wegen op de klimaatproblematiek", stelt ze.

Ook Almaci vindt pessimisme ongepast. "De VS schiet zichzelf in de voet door vast te houden aan het verleden. Op deze manier mist Trump de sneltrein van de groene omslag, en de bijhorende economische en menselijke winst" stelt ze. "De groene omslag is volop bezig en stuwt technologie en werkgelegenheid vooruit. De Europese Unie heeft een unieke kans om de leiding te nemen en vol in te zetten op een duurzame samenleving en groene economie. Laat ons de kans niet missen om mens en planeet een gezonde toekomst te geven."

PVDA-partijleider Peter Mertens roept via Twitter op tot mobilisatie. "#Trump uit klimaatakkoord? - treur niet, plooi niet, organiseer, mobiliseer - afspraak morgen 18u VS-ambassade", schreef hij, zo verwijzend naar de manifestatie waartoe Climate Express heeft opgeroepen.