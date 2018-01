Groen en SP.A: 'Vlaamse overheid engageert zich onvoldoende voor integratiepact'

Vlaams minister van Inburgering en Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) gaf dinsdagmiddag tekst en uitleg in commissie in het Vlaams parlement over de vooruitgang van het integratiepact.

Dat kende al een hobbelig parcours: intussen gewezen Vlaams diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva kreeg de opdracht eerst toebedeeld, maar de minister kon zich niet vinden in haar voorstellen. In 2016 schoof minister Homans de opdracht door naar het Minderhedenforum. Bedoeling was dat er in 2017 een afgewerkt pact op tafel zou liggen, maar dat gebeurde nog niet.

Vijf middenveldorganisaties trokken begin deze week nog aan de alarmbel in een open brief: Het integratiepact in zijn huidige vorm 'bouwt luchtkastelen' en het pact is 'onvoldoende zolang er geen akkoord is met een overheid die de grondrechten garandeert en een sterk beleid tegen racisme vooropzet', schreven onder meer Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Kif Kif.

'Bezorgdheden worden aangepakt'

Minister Homans heeft aandacht voor die verzuchtingen, benadrukte ze dinsdagmiddag in commissie. 'Er zijn inderdaad wat bezorgdheden over de concrete resultaten tot nu toe. Maar die worden aangepakt. We hebben niet gewacht tot een officiële evaluatie in het voorjaar en we hebben nu al gevraagd om bijvoorbeeld de ondersteuningsmaatregelen wat concreter te maken.'

Een overleg met de organisaties achter de brief is er nog niet geweest, zei Homans. 'Ik heb daarvoor geen enkele uitnodiging gekregen. Maar als ze dat vragen, zal ik daarop ingaan.' 'De overheid steunt de boodschap van het integratiepact en draagt ze ook uit. Als we ergens een duwtje in de rug kunnen geven doen we dat graag.' Ze verwees ook naar een nieuwe projectoproep, op basis waarvan de overheid tien projecten zal selecteren en financieren.

'Geen vliegende start'

Volgens de oppositie ontduikt Homans hiermee haar verantwoordelijkheden. 'We betreuren dat het engagement van de overheid hiertoe beperkt blijft. Het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid, akkoord, maar nu wordt er te veel gekeken naar het individu en daar staat te weinig engagement vanuit de overheid tegenover', meent An Moerenhout van Groen. De projectoproep is dan maar een druppel op een hete plaat: de Groenen blijven aandringen op de invoer van praktijktesten. Ook Yasmine Kherbache van SP.A 'verwacht meer'.

'Het integratiepact heeft geen vliegende start genomen', gaf N-VA'er Peter Wouters toe. 'Maar dat is te wijten aan de complexiteit van de materie, die een meervoudige aanpak vereist. Ik ben blij dat er concrete stappen zijn gezet en dat er een projectoproep is gelanceerd, die moeten we alle kansen geven. Het is voorbarig om nu al op de feiten vooruit te lopen, zoals de organisaties in hun open brief doen.'

Ward Kennes van CD&V vindt dat alle betrokken partijen een tandje moeten bijsteken. 'Dit pact kan alleen succesvol zijn als iedereen zich persoonlijk aangesproken voelt om zich erachter te scharen. Dat er projecten subsidies krijgen is mooi, maar het belangrijkste zijn de kleinere projecten die bedrijven, scholen en gemeenten zélf nemen. Laten we hopen dat dat er duizenden zijn', besloot hij.