Groen eist meer duidelijkheid over besmette eieren

Vlaams Parlementslid voor Groen Bart Caron vindt de situatie vreemd en onduidelijk. Terwijl in Nederland een hele reeks supermarkten eieren uit de rekken hebben gehaald, is dat in België niet gebeurd. 'Toen de besmetting bekend werd, ontstond in Nederland veel onrust. In België is er daarentegen blijkbaar niets aan de hand. Vreemd. Er is ook heel weinig informatie verspreid', aldus Caron.

De oppositiepartij dringt aan op meer transparantie. 'De dagelijkse berichtgeving in de media, dat iedere dag met een hoofdstuk groeit, schenkt geen vertrouwen', zegt Caron. Er blijven ook nog veel vragen open. Caron: 'Vandaag is niet bekend hoeveel Belgische bedrijven er geblokkeerd zijn. En of daar ernstige vormen van contaminatie zijn vastgesteld. En wat er gebeurt met de eieren van die bedrijven die eerder aan winkels zijn geleverd? Mogen die doorverkocht worden? '

Caron vindt dat federaal minister van Landbouw, Denis Ducarme, en Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege dringend duidelijkheid moeten scheppen. 'Want ook de bonafide landbouwers worden getroffen door de radiostilte. De prijzen dreigen in te storten, de landbouwer dreigt zijn inkomen drastisch te zien dalen.'