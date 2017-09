Groen dient klacht in na ophef over onkostennota's Geert Versnick in Bangkok

Tweede gedeputeerde Versnick kondigde begin juli aan dat hij aan het einde van de legislatuur de politiek zal verlaten, nadat bleek dat hij hotelrekeningen en duurdere vliegtickets voor tussenstops in Bangkok had ingediend als onkosten bij de provincie Oost-Vlaanderen, terwijl die stops geen deel uitmaken van zijn economische missies naar Zuidoost-Azië.

'Mijn integriteit is zeer belangrijk voor mij. Omdat deze, weze het zoals hieronder blijkt op ongefundeerde manier, in twijfel wordt getrokken en een sereen debat onmogelijk is gemaakt, heb ik beslist om mijn uitstap te vervroegen', liet Versnick toen weten.

Op de zitting van de provincieraad kwam er woensdag geen duidelijkheid over wanneer Versnick effectief opstapt. Hij stelde dat het reglement gerespecteerd werd en dat het ging om 'ongefundeerde, lasterlijke aantijgingen.' Volgens eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V) heeft Versnick nog geen ontslag ingediend. Vercamer stelde eerder dat Versnick vier keer een onkostennota voor zijn tussenstops in Bangkok had ingediend, omdat er vier keer contacten waren met de Belgische ambassade in Thailand.

Groen meldde begin juli de onregelmatigheden in de onkostennota's van Versnick. 'Nu blijkt dat het probleem groter is dan gedacht', zegt provincieraadslid Riet Gillis. 'De provisierekeningen van de dienst Economie, Europese en internationale samenwerking van de provincie Oost-Vlaanderen worden niet behandeld conform het reglement dat de deputatie goedkeurde. In het reglement staat onder andere dat de maximale uitgaven uit de kasprovisie 550 euro bedragen en dat ze enkel gerechtvaardigd kunnen worden als het gaat om dringende uitgaven van dagelijks bestuur die niet via het reguliere betalingscircuit afgehandeld kunnen worden.'

Gillis heeft woensdag klacht ingediend bij Audit Vlaanderen, het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Rekenhof. 'Hotelkosten en binnenlandse vluchten kunnen perfect via het reguliere kanaal worden verwerkt, er is geen reden om dit uit de kasprovisie te halen. Bovendien liggen verschillende uitgaven boven het maximum van 550 euro en kunnen ze bezwaarlijk onder de noemer kleine exploitatie uitgaven geplaatst worden', stelt Gillis.

De partij Open VLD zou normaal vanuit de provincieraad een opvolger voor Versnick voordragen en wil zich aan die afspraak houden.