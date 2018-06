Groeiend verzet tegen opsluiten migrantenkinderen VS

Dat laat het kabinet van minister Reynders dinsdag verstaan in een reactie op de groeiende kritiek op de aanpak van de VS.

Het harde optreden van de regering van de Amerikaanse president Donald Trump tegen migrantengezinnen botst niet alleen in de VS op kritiek. Ook in ons land klinkt er protest. Zo vinden oppositiepartijen Groen en SP.A dat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de VS-ambassadeur op het matje moet roepen. 'We pleiten overal in de wereld voor de bescherming en het welzijn van kinderen', zo reageert het kabinet-Reynders. 'De kabinetschef van de minister zal binnenkort een ontmoeting hebben met de Amerikaanse zaakgelastigde in ons land. En ze zal dit met de Amerikaanse vertegenwoordiger bespreken', klinkt het.

'Dit Amerika is geen bondgenoot van Europa'

Het harde optreden van de regering van de Amerikaanse president Donald Trump tegen migrantengezinnen botst niet alleen in de VS op kritiek. Ook in ons land klinkt er protest. 'Dit Amerika is geen bondgenoot van Europa', zegt Groen. 'Verwerpelijk', meent ook SP.A-voorzitter John Crombez.

'Ons land mag hier niet over zwijgen. Groen vraagt dat de Belgische regering deze praktijken met klem veroordeelt. In de VN-Mensenrechtenraad, waar het tot eind dit jaar deel van uitmaakt, moet België een resolutie indienen om de schendingen van de kinderrechten in de VS te onderzoeken', stelt Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

De oppositiepartij wil ook dat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) de VS-ambassadeur op het matje roept en de kwestie agendeert op de Europese Raad Buitenlandse Zaken van 25 juni. De partij vraagt eveneens een spoeddebat in de Kamer. Kamerlid Wouter De Vriendt: 'Het is ontstellend dat een westers land, een van de pioniers van de internationale rechtsorde na WOII en bovendien een bondgenoot, bereid is kinderen te traumatiseren om een migratiepolitiek te kunnen voeren. Elk land dat deze onmenselijke praktijken uitvoert kan niet langer bondgenoot zijn van de België.'

SP.A-voorzitter John Crombez noemt de praktijken in de VS 'verwerpelijk'. 'Zijn dit Westerse waarden? Minister @dreynders moet de Amerikaanse ambassadeur ontbieden', zo tweet de SP.A-voorzitter.

Groen gaat een stap verder en maakt ook een bruggetje naar het beleid van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) in België. 'Kinderen sluit je niet op, nooit. Ook in ons land worden kinderen straks opgesloten in zogenaamde 'family units'. België is voor het opsluiten van kinderen eerder al meermaals veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Groen wil deze praktijken niet opnieuw ingevoerd zien', besluit De Vriendt.

Franse regeringswoordvoerder: 'Europa en de VS hebben niet hetzelfde beschavingsmodel'

Europa en de Verenigde Staten hebben 'niet hetzelfde beschavingsmodel' en 'delen bepaalde waarden blijkbaar niet'. Dat zei de Franse regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux dinsdag op France 2. Hij reageerde daarmee op de beelden van migrantenkinderen aan de Amerikaanse grens met Mexico, die door de Amerikaanse autoriteiten van hun ouders gescheiden worden.

'Ik wil niet dat wat in de VS aan de gang is ook in Europa gebeurt', zei Griveaux. 'We hebben niet hetzelfde beschavingsmodel. Blijkbaar delen we niet dezelfde waarden. Die beelden zijn vanzelfsprekend choquerend', zei de regeringswoordvoerder. In Nederland willen de regeringspartijen D66 en ChristenUnie (CU) dat de Amerikaanse ambassadeur op het matje wordt geroepen over de 'mensonterende' toestanden aan de Mexicaans-Amerikaanse grens. Eerder pleitten oppositiepartijen SP en GroenLinks al voor een dergelijke stap.

De Nederlandse regering liet maandag al weten van plan te zijn de Amerikanen erop aan te spreken dat kinderen van illegale migranten worden gescheiden van hun ouders. Ze wil dat nog doen voordat premier Mark Rutte op 2 juli een bezoek brengt aan het Witte Huis.

Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, zegt dat kinderen niet van hun ouders gescheiden mogen worden vanwege hun migratiestatus. 'Het opsluiten en scheiden van familieleden zijn traumatische ervaringen waardoor kinderen kwetsbaarder worden voor uitbuiting en misbruik', zegt directeur Henrietta Fore. 'Dergelijke praktijken zijn in niemands belang. Zeker niet voor de kinderen die het meest lijden onder de gevolgen'.