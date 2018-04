Grete Remen (N-VA) opent aanval op multinationals: 'Tijd om hun invloed zwaar in te perken'

Een eerlijke prijs voor lokale producenten creëer je niet door minimumprijzen en een verbod op promoties, maar via een eerlijk speelveld met gelijke regels. Grote spelers - lees: multinationals - zien Vlaamse ondernemers te vaak als hun speelbal. Laat de titanen der handel hun clash uitvechten op internationaal niveau en geef de lokale ondernemers hun eigen afzetmarkt terug.

Oneerlijke handelspraktijken, waaronder erbarmelijke productievergoedingen, zijn alleen een halt toe te roepen via wetgeving. Vrijwillig overleg heeft haar limiet bereikt. Een stok achter de deur kan in dat geval wonderen verrichten. Daarvoor kijk ik naar de Europese regelgeving die Europees commissaris voor Landbouw Phil Hogan op de voedselindustrie wil toepassen. Ook op nationaal niveau heeft mijn partij een aanpak klaar.

Natuurlijk moeten we die strijdvaardigheid in onze gehele economie tonen. De dominantie van multinationals belemmert investeringen en innovaties van lokale bedrijven en starters. Die laatste groep bevindt zich momenteel op recordhoogte. Dat moeten we verder aanmoedigen en ondersteunen. Daarom moeten de wurgcontracten en dubieuze praktijken verdwijnen, zoals statutengerommel, concurrentie temmende overnames en regelloos exploiteren.

Zo weigert Airbnb elke samenwerking met onze overheid. Onveiligheid en fiscale ontduiking zijn er troef. Ook bevoegd Vlaams minister Ben Weyts heeft er genoeg van. De zelfstandige fietskoeriers van Deliveroo, schijnzelfstandige Uber-chauffeurs en Amazonslaven zijn eveneens goede voorbeelden van de misselijkmakende maatschappijvisie van de platformreuzen en multinationals. Onder het juk van 'consumentenhandigheid' verstoppen ze hun ware drijfveer: hebzucht. Niet de efficiëntste, maar de grootste vis wint the survival of the cheapest. Onze ondernemers en starters worden uit de markt gedwongen of gekocht. Leegstand en eenheidsworst is het resultaat. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Daarom pleit ik voor een consumentenmarkt die waar mogelijk bediend wordt door lokale spelers. Zij kennen hun eigen afzetmarkt als hun broekzak en de consument wordt geholpen door een vertrouwd gezicht. Die economische 'feeling' met de maatschappij is nu vaak zoek. Het voordeel bij een thuismatch is dan ook niet meer van toepassing door de rechtstreekse greep van multinationale managers op de consument. Tijd om hun invloed zwaar in te perken. We moeten zoveel mogelijk inzetten op onze eigen ondernemers, die we lokaal controleren. Laat verder de grote spelers zich richten op internationale handel en productie, waarbij ze gemonitord worden door Europese en internationale regelgeving.

Onze gevestigde ondernemende waarde en starters maken steengoede producten en hebben game-changing initiatieven klaar. De machtspositie van de handelstitanen voorkomt echter hun doorbraak, of erger, hun 'survival'. Lokale wetgeving reguleert de consumentenmarkt. Lokale spelers die zich hieraan houden, zijn dus a priori in het nadeel ten opzichte van Amazon en consoorten die met de regelgeving een loopje nemen. Onze afzetmarkt teruggeven aan natuurlijke personen zal de winzucht van agressieve giganten temperen. Eenieder moet elkaars speelruimte respecteren.

De ongeremde toegang van multinationals tot onze consumentenmarkt wordt beschermd door de 'vrije' markt. Onderling de markt verdelen tussen enkele dominanten is niets minder dan marktfalen.