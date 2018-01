Greenpeace voert actie tegen kernenergie

De Antwerpse afdeling van de milieu-organisatie stelde zaterdag op de Meir een soort zwembad op, dat symbolisch de bassins voorstelt die onder meer in Doel brandstofstaven na gebruik in de reactor een aantal jaren bewaart om ze voldoende af te koelen. 'Engie-Electrabel, het is jouw risico', staat op de zijkant.

'Die staven moeten er een aantal jaar ondergedompeld blijven liggen om afgekoeld te raken. Recent waarschuwden zeven internationale experten dat de bassins een kwetsbaar doelwit zijn voor aanvallen', klinkt het. 'Ze zijn tot drie keer radioactiever dan het hart van de reactor en ze zijn onvoldoende beschermd tegen een aanval. Bij een breuk in de wand kan straling vrijkomen.'

De Antwerpse afdeling wijst daarbij op de geringe afstand tussen de centrale van Doel en de Scheldestad. 'Toch verzet de N-VA, de grootste partij van Antwerpen, zich op federaal vlak tegen de kernuitstap in 2025. De uitbater van zijn kant minimaliseert de veiligheidsproblemen.'

Met onder meer een petitie die aan de passanten op de Meir wordt voorgelegd, wil Greenpeace actie. 'Zo vragen we dat er een parlementair debat komt over de baden, er zijn dringend maatregelen nodig voor een verbeterde bescherming en we willen dat België bij een volledige kernuitstap in 2025 blijft', zegt actievoerder Luc Van den Dorpel.