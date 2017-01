Greenpeace en Groen over nucleair noodplan: 'Helemaal geen lessen getrokken uit Fukushima'

Greenpeace - een fervent tegenstander van nucleaire energie - is niet mals voor het werk van minister Jan Jambon. De milieuorganisatie noemt het nieuwe noodplan "een ramp op zich". "Op heel wat cruciale punten blijft alles gewoon bij het oude. We hebben dus helemaal geen lessen getrokken uit de ramp in Fukushima", reageert energie-expert Eloi Glorieux. Volgens Greenpeace zijn de noodplanningszones ook in het nieuwe plan veel te beperkt. "Het is een illusie te denken dat een evacuatiezone van tien kilometer zal volstaan", aldus Glorieux. Volgens hem gebeurt de voorbereiding van ruimere evacuaties niet omdat dit te duur zou zijn, aangezien dan ook steden als Antwerpen, Namen en Luik in de radius komen. De vraag is dus of we nog kernenergie willen in een zo dichtbevolkt land als België, werpt Greenpeace op.

Terreur

Groen-fractieleider Kristof Calvo vindt dat het nieuwe noodplan nog te weinig aandacht heeft voor 'man made events' zoals terreuraanslagen. "Zonder paniek te willen zaaien, moeten we toch beseffen dat bij de evacuatie en de noodplanning bij dergelijke incidenten bijkomende problemen kunnen opduiken." Calvo zegt dus tevreden te zijn dat er "eindelijk" een nieuw noodplan zit aan te komen, maar hoopt dat het in het parlement en na advies van de Europese Commissie nog zal worden bijgestuurd. Net als Greenpeace mist hij trouwens nog voldoende garanties voor een tijdige bevoorrading van de hele Belgische bevolking met jodiumtabletten, die vermijden dat de schildklier vrijgekomen radioactief jodium zou opnemen.

"Jambon volgt de Hoge Gezondheidsraad. Om Electrabel kosten te besparen, wordt dus niet bij elke Belg jodiumpillen verspreid", stelt Calvo.