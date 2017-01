Vorige week barstte het debat los rond de gratis alcohol in het parlement. Vanuit Jong CD&V stuurden we een persbericht uit waarin we vroegen dat kamer-voorzitter Siegfried Bracke (N-VA) terugkwam op zijn weigering om de gratis alcohol te schrappen in de Kamer. Ook Jan Peumans nam hetzelfde standpunt in als voorzitter van het Vlaams parlement.

Onze boodschap was duidelijk: "gratis alcohol ter beschikking op de werkvloer, in welk bedrijf of organisatie zou dat nog bestaat?".

We hebben er immers geen probleem mee dat mensen een glaasje wijn drinken tijdens de lunch of na het werk een pint drinken met de collega's. En nee, ook die afterwork-momenten donderdag om 16u wil ik niemand afnemen. Maar gratis drank op het werk, de ganse dag beschikbaar, dat is echt niet meer van deze tijd. Het argument van Herman De Croo, dat het werd ingevoerd omdat parlementsleden anders 'tussendoor teveel op café gingen', klonk ongelooflijk wereldvreemd in de oren.

Populistische aanval op de politiek?

En de reacties op onze kritiek? De Standaard schreef: "...maar pleidooien tegen gratis alcohol horen we niet van politici. Of het moest van JONGCD&V zijn.". Inderdaad, tot onze eigen verbazing waren we als JONGCD&V de enigen die deze boodschap brachten. En dat terwijl zovele mensen ons spontaan aanspraken: "dat het toch de normaalste zaak van de wereld is dat dit geschrapt wordt".

Er waren ook een aantal kritische reacties.Mensen die zeiden dat we meesurfen op een populistische golf én dat er veel te vaak ten onrechte op parlementsleden wordt 'geschoten'. Met dat laatste punt ben ik het eens. Ik ken heel wat parlementsleden persoonlijk en de grote meerderheid doet zijn of haar job met veel passie, probeert echt een kritische stem te zijn en steekt erg veel tijd in de job. Vrije momenten op weekavonden of in het weekend zijn een zeldzaamheid. En terwijl politici vaak als zakkenvullers worden gebrandmerkt, zouden heel wat onder hen in de privé evenveel of meer kunnen verdienen.

Net daarom is het belangrijk snel komaf te maken met de gratis alcohol in het parlement. Niet omdat ik over informatie beschik dat men daar aan de fles zit. Wel omdat dit - zoals dat bij hun pensioenregeling het geval was- zal blijven terugkomen als een punt van (terecht) kritiek tegenover de politieke klasse. Zowel de politiek als de burger verdient beter dan nog maandenlang met dit debat geconfronteerd te worden, er wachten immers belangrijkere dossiers. Weg ermee dus!