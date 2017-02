'Gratis advies? 'Gratis bestaat niet', zei Bart De Wever altijd. Wij betalen de factuur'

De timing was voor alle betrokkenen een beetje ongelukkig: midden in de storm over wat politici zoals Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) in de adviesraad van Telenet uitspoken, maakte het bedrijf vorig week zijn resultaten bekend: 1,1 miljard euro bedrijfswinst. Daar kon het makkelijk Bracke, fractieleider Patrick Dewael (Open VLD) en ex-premier Yves Leterme (CD&V) van betalen voor hun goede raad 'rond socio-economische, politieke en media-uitdagingen van het bedrijf', zoals het telecombedrijf dat zelf omschrijft.

...