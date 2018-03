Grasduinen in de bevolkingsgeschiedenis: wat was er mis met de West-Vlamingen?

Big data is niet alleen een 21ste eeuws fenomeen. De Belgische overheid beschikt over een gigantische hoeveelheid demografische gegevens die de hele periode tussen 1841 en 1976 overspant: de Mouvement de la Population et de l'Etat Civil (de 'bevolkingsloop'). Het gaat om een centrale reeks registers vol tabellen die door ambtenaren met de hand zijn ingevuld. Ze bevatten allerhande cijfers tot op het niveau van de gemeente. 'Bijna nergens in de wereld zijn er zulke oude, gedetailleerde bevolkingscijfers beschikbaar', zegt Marij Preneel van het Rijksarchief. 'België was in de 19de eeuw dan ook een van de koplopers op het vlak van bevolkingsstatistiek.'

