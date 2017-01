'Graaicultuur bij politie die illegalen repatrieert'

Het rapport van de Algemene Inspectie beschrijft volgens VTM dat sommige escorteurs zichzelf allerlei voordelen toekennen tijdens de verwijderingsopdrachten. Zo vliegen ze terug via vakantieoorden als Dubai of Bangkok, boeken ze vliegtuigtickets in businessclass en logeren ze in dure hotelkamers, allemaal op kosten van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die de opdracht tot repatriëring geeft. In bepaalde gevallen werden er ook prostituees bezocht, kortingskaarten gebruikt, frequent flyer miles verzameld en taxfree gewinkeld, nog altijd op kosten van DVZ. Het rapport spreekt van "normvervaging". De leidinggevenden van de betrokken dienst zouden "hun ogen sluiten voor onaangepast gedrag door medewerkers in het buitenland".

Eén conclusie in het rapport is positief: de escorteurs voeren hun verwijderingsopdrachten professioneel en humaan uit. "Maar daar blijft het bij", meldt VTM, dat ook nog deze passage uit het rapport citeert:

"Er zijn sterke vermoedens van onaangepast gedrag die los staan van verwijderingsopdrachten op zich, bijvoorbeeld het solliciteren van seksuele diensten tijdens zendingen in het buitenland, 'fraude' bij het opmaken van administratieve documenten, alcoholmisbruik, 'chantage'."

Peter De Waele, woordvoerder bij de federale politie, laat weten dat er intussen nieuwe afspraken zijn gemaakt met de Dienst Vreemdelingenzaken.

'Goed dat het is uitgekomen'

"Het is juist zeer goed dat de graaicultuur binnen de politiedienst die instaat voor repatriëringen, aan het licht is gekomen. Dat bewijst dat de politie een zelfkritische organisatie is, die zichzelf in vraag stelt". Dat zegt Olivier Van Raemdonck, de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

"De commissaris-generaal van de federale politie heeft die audit zelf gevraagd, omdat er voortdurend halve en hele waarheden de ronde deden over het functionering van die dienst. Daaruit blijkt dat de politie een zelfkritische organisatie is, die zichzelf in vraag stelt. Dat kunnen we alleen maar toejuichen", aldus het kabinet-Jambon. Volgens Van Raemdonck worden de aanbevelingen in het rapport ter harte genomen, en komt er ook een stuurgroep die de situatie "van nabij opvolgt".