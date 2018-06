Gokreclame op radio en tv: 'De VRT zou hier beter mee stoppen'

Oppositiepartij SP.A roept Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open VLD) op snel een verbod op gokreclame op radio en televisie in te voeren. Voor meerderheidspartijen CD&V en N-VA is dat bespreekbaar, 'zeker voor de VRT', schrijft Het Laatste Nieuws donderdag.

Vlaams parlementslid Katia Segers (SP.A) heeft een voorstel klaar om een verbod op gokreclame op tv en radio in te voeren. Minister Gatz houdt de boot af en benadrukt dat consumentenbescherming federale bevoegdheid is. Hij wil de nieuwe federale regels rond gokreclame afwachten. 'De discussie blijft maar aanslepen, al van tijdens het EK in 2016', reageert Segers, die niet wil wachten. 'Er is nog altijd niks veranderd en dat terwijl gokverslaafden vandaag zeer zwaar op de proef gesteld worden'.

Ook Imade Annouri (Groen) wil een verbod op radio en tv. 'Reclame voor het online gokken lijkt alomtegenwoordig te zijn, de sector is ondergereguleerd en online gokken wordt ongenuanceerd verheerlijkt. Als je dan weet dat er sinds het begin van het WK er een verdubbeling is van het aantal gokkers, een verviervoudiging van het aantal accounts en het problematisch gokken steeds meer toeneemt, moet je ingrijpen', aldus Annouri.

CD&V en N-VA zijn een verbod op gokreclame niet ongenegen, zeker voor de VRT. 'De VRT zou hier beter mee stoppen', vindt Vlaams parlementslid Karin Brouwers (CD&V). 'Zeker omdat ze jaar na jaar hun plafond van reclame-inkomsten overschrijden.'

Ook N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele wil zo'n verbod inschrijven in de beheersovereenkomst van de VRT. 'En ja, je kan de discussie nog verder opentrekken naar een verbod op gokreclame op de commerciële omroepen, al moet dat wel goed doordacht zijn. Voor de commerciële sector zou dat immers een serieuze invloed hebben op hun financiering.'

De VRT zelf maakt geen probleem van een mogelijk verbod. 'We begrijpen de maatschappelijke gevoeligheid die is gegroeid en zijn zeker bereid om ons aan te passen', aldus de VRT-woordvoerder. 'Voor alle duidelijkheid: wij zijn vandaag al veel strenger dan wat de wet ons voorschrijft.'

Hij benadrukt wel dat dan duidelijke, transparante regels nodig zijn.

Intussen lanceert minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een video waarin hij waarschuwt voor de gevaren van gokken en zijn toekomstige kansspelwet toelicht. In de nieuwe kansspelwet die hij heeft klaargestoomd, wil hij gokreclame tijdens liveverslaggeving van sportwedstrijden aan banden leggen. Ook rond programma's die gericht zijn op kinderen en minderjarigen, wil Geens gokreclame bannen. Ook op sportuitrusting en materiaal van voetbalploegen van minderjarigen is gokreclame uit den boze.