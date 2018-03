GO! onderwijs in hoger beroep tegen beslissing over hoofddoek

De Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap sluit zich aan bij de beslissing van GO! scholengroep Maasland om in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de rechtbank van Tongeren rond het dragen van levensbeschouwelijke kentekens in twee van zijn scholen in Maasmechelen. Dat meldt GO! vrijdag.

De rechtbank in Tongeren besliste vorige vrijdag, op 23 februari, dat meisjes van het Atheneum Maasland en de Nikola Tesla middenschool in Maasmechelen hun hoofddoek toch mogen dragen, hoewel dat volgens het schoolreglement niet toegestaan is. De ouders van elf meisjes waren daarvoor naar de rechter gestapt. De rechtbank oordeelde echter dat de school niet duidelijk had aangetoond dat er een gevaar is op segregatie, bekeringsdwang of andere probleemsituaties in de scholen.

Het hof hield rekening met bepalingen van het Europese verdrag voor de rechten van de mens dat de verplichtingen aan de Europese landen oplegt om al hun burgers in volle vrijheid hun godsdienst te beleven. De school moest het schoolreglement niet aanpassen. De beslissing van de rechtbank ging bovendien niet onmiddellijk in en kan door het beroep nu ook niet uitgevoerd worden. Dat betekent dat de betrokken meisjes hun hoofddoek op school nog steeds niet mogen dragen.

Ruimte voor de ouders

'Voorlopig blijft alles zoals het was. Dat is voor ons belangrijk', zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs vrijdag in "De ochtend" (Radio 1). 'We willen een situatie vermijden waarbij een aantal leerlingen levensbeschouwelijke tekenen mogen dragen en andere niet.' De ouders hebben het reglement ondertekend en kunnen daar niet op terugkomen, voegt ze daaraan toe. Verdyck voert aan dat de rechter onvoldoende rekening heeft gehouden met de argumenten van de onderwijsgroep. En ze vindt dat er in het vonnis te veel ruimte wordt gelaten voor ouders om naar de rechter te stappen als ze het schoolreglement niet zien zitten. 'We hebben destijds deze maatregel (het hoofddoekenverbod, red.) niet zomaar ingevoerd', zegt Verdyck. 'In onze scholen zetten we sterk in op het verbindende. We willen een schoolomgeving creëren waar iedereen zich goed voelt en waar iedereen gerespecteerd wordt.'

De topvrouw van het GO! wil in de nabije toekomst overleggen met het katholiek onderwijs, waar de hoofddoek wel is toegelaten. 'Ik denk dat het goed zou zijn om daar gezamenlijke afspraken over te hebben. Maar het zou al een stap vooruit zijn als we samen hierover van gedachten zouden wisselen.'

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vindt het een goed idee dat de onderwijsnetten overleg plegen over het dossier. 'Uit alle rechtspraak blijkt dat men een hoofddoekenverbod goed moet motiveren, dus is het goed dat de netten bij elkaar gaan zitten', reageerde ze vrijdag in De Ochtend.