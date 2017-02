Globalisering en ongelijkheid: 'De flexibilisering van de arbeidsmarkt is totaal doorgeschoten'

'Wie er vandaag bij wil horen, moet het hebben over de verliezers van de globalisering', lacht Robert Went (61) als we hem hartje Amsterdam treffen. Went, die verbonden is aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), kan daar alleen maar blij om zijn. De best geïnformeerde econoom van Nederland, dixit De Correspondent, promoveerde in 2001 op een proefschrift over de globalisering en waarschuwt sindsdien voor de nadelige gevolgen ervan. 'Het is zonneklaar dat de globalisering slachtoffers maakt. Banen verhuizen naar lagelonenlanden, bedrijven worden weggeconcurreerd door China. Uit een gedetailleerde studie van de Amerikaanse econoom David Autor blijkt dat de toetreding van China tot de wereldmarkt in de VS alleen al één miljoen banen heeft doen verdwijnen: de zogenaamde China Shock. De hogere werkloosheid zorgde voor meer sociale problemen en door de dalende belastingontvangsten nemen de publieke voorzieningen af. In de VS zijn nu hele stadsdelen verloederd. De impact van de wereldhandel is veel groter dan economen lang hebben gedacht. Dat is eigenlijk vorig jaar pas echt doorgedrongen.'

