Gili wordt erelid van SKEPP

SKEPP (de Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale) heeft Gili benoemd als haar twaalfde erelid. Hierdoor komt de mentalist op een lijst waarop tot nu toe enkel wetenschappers en academici stonden, waaronder Armand Pien, Paul Kurtz, Etienne Vermeersch en Michael Heap.

Toch mag het niet verbazen dat de organisatie van sceptici ook Gili wil huldigen. "Met zijn shows 'Iedereen Paranormaal', 'CTRL' en zijn huidige 'Charlatan' stelt Gili iedere keer het bestaan van bovennatuurlijke krachten in vraag. Andere mentalisten nemen vaak een meer ambigue houding aan wat betreft het paranormale. Gili daarentegen demonstreert dat hij paranormale gaven, het zogenaamde 'zesde zintuig', perfect kan nabootsen door zijn vijf zintuigen optimaal te gebruiken", schrijft SKEPP op haar website.

Ooit organiseerde Gili het 'Bal der Helderzienden'. De locatie maakte hij niet publiekelijk bekend, maar wie er de gave voor had, kon die wel in zijn gedachten lezen. Helaas kwam geen enkele helderziende toen opdagen.

'In de voetsporen van Houdini en Randi'

SKEPP bewondert de effectiviteit waarmee Gili kritisch denken promoot bij het grote publiek, en daarmee weinig of geen weerstand oproept. "Het ontmaskeren van charlatans is niet alleen, en zelfs niet in de eerste plaats, een zaak van de wetenschap. De bijdrage van meesters in de goochelkunst is daarbij van groot belang. De legendarische Harry Houdini en meer recent 'The Amazing' James Randi - een oude vriend van SKEPP - hebben dat eerder aangetoond. Gili mag gerust in die rij van grote namen worden gezet", meldt de vzw.

De huldiging vindt zaterdag plaats, tijdens Gili's show 'Charlatan', in de Vooruit in Gent.