Ghelamco-skybox doet opnieuw stof opwaaien in Gentse gemeenteraad

Begin dit jaar gaf het Gentse stadsbestuur aan welke leden van die loge gebruik hadden gemaakt. Maar bij twee bezoeken door schepen van Financiën Christophe Peeters (Open VLD) werd de gebruiker "AA Gent" opgenomen. 'We zijn voorgelogen', klinkt het bij de oppositie. Peeters geeft toe dat de match beter op een andere manier was vermeld.

In een mail van de voormalige directeur van SoGent, het stadsontwikkelingsbedrijf dat de skybox beheerde, werd maandag duidelijk dat destijds twee wedstrijden niet correct vermeld waren. Hij heeft ook bedenkingen bij enkele andere wedstrijden.

De oppositie is niet te spreken over die nieuwe elementen. Voor Vlaams Belang-kopstuk Johan Deckmyn is de gemeenteraad 'voorgelogen'. N-VA-kopstuk Siegfried Bracke ziet 'een geval van politieke cultuur, dit is deontologisch echt niet oké'. CD&V spreekt over 'de arrogantie van de macht'. Maar burgemeester Daniël Termont zegt dat het gebruik van de skybox nooit systematisch is bijgehouden.

Na de ophef rond het stadion beloofde het stadsbestuur een register bij te houden. Informatie over de zeventigtal wedstrijden zijn destijds gereconstrueerd. De afwijkingen betekenen volgens de burgemeester niet dat de lijst vervalst is.