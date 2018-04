Ghelamco huurt proffen in om Eurostadion te redden

Het leek eind januari nochtans definitief game over voor het voetbalstadion, nadat Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) Ghelamco een bouw- en milieuvergunning had geweigerd. Het team wetenschappers van de universiteit Antwerpen moet nu de motieven voor de weigering tegen het licht houden.

De bedoeling is de studie niet te beperken tot parking C en de Vlaamse Noordrand. Daar staan de komende jaren heel wat grote stedelijke en infrastructuurprojecten op stapel. Ze staan gepland op een boogscheut van elkaar, waardoor de toekomstige verkeerssituatie amper in te schatten valt als ze niet gecombineerd in één model gevat worden.

Lauwers en zijn team gaan spreken met alle betrokkenen bij het dossier. 'Uiteindelijk hopen we dat de professoren Lauwers en Coppens en hun experts ook voorstellen en methodes formuleren om de knoop te ontwarren', zegt Ghelamco-bestuurder Philip Neyt.