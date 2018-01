Ghelamco geeft Eurostadion niet op ondanks negatief advies

Ghelamco gaat het advies bestuderen en zijn opmerkingen overmaken aan de Vlaamse Overheid. 'Ghelamco blijft geloven in het project 'Eurostadion', ondanks het afhaken van de UEFA en het uitgebrachte advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie', aldus het bedrijf in een reactie. De projectontwikkelaar laat weten dat hij een eerste aanvraag had ingetrokken vanwege de buurtweg die nog over Parking C zou lopen. Die vermeende buurtweg werd onlangs trouwens definitief afgeschaft, zodat dit euvel eindelijk van de baan is, benadrukt Ghelamco.

Bij de nieuwe aanvraag werd het project gewijzigd en verkleind, rekening houdend met de eerdere opmerkingen en adviezen, en werd de procedure van de omgevingsvergunning gevolgd, waardoor het dossier op Vlaams niveau wordt beoordeeld. Ghelamco betreurt dat er tijdens de procedure adviezen gelekt zijn zonder duiding en context, en dat sommige beleidsmakers negatieve standpunten innemen terwijl de procedure nog loopt.

Het bedrijf vindt het bovendien betreurenswaardig dat het tijdens de hoorzitting niet over alle gegevens beschikte om deze te kunnen toelichten aan de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie. 'De gemeente Grimbergen liet na om tijdig een kopie over te maken van de uitgebrachte bezwaarschriften', klinkt het.

'Het is een spijtige vaststelling dat bepaalde overheden en instanties dan ook tijdens de procedure actief gaan tegenwerken hoewel de procedure net in alle onafhankelijkheid en correctheid moet doorlopen worden.'