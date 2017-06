Gezondheid gevangenen is alarmerend

De gezondheid van de gevangenisbevolking in Vlaanderen is alarmerend slecht. Ze eten ongezonder en roken meer. De helft slaapt slecht en een kwart is depressief. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de Universiteit Gent in twaalf Vlaamse gevangenissen waarover het Belang van Limburg woensdag bericht, na een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V).

Onderzoekers van de vakgroep huisarts­geneeskunde bevroegen voor het eerst 812 gedetineerden over hun fysieke en mentale gezondheidstoestand en schetsen een weinig fraai beeld in hun rapport. Zo dacht 37,6 procent al eens aan zelfmoord en ondernam 22,9 procent al een zelfmoordpoging.

Één lichtpunt: de helft doet dagelijks minstens een half uur zware inspanningen, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie voorschrijft. Buiten de gevangenis is dat maar een derde.