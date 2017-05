Gezinsbond: 'Kinderopvang moet toegankelijker, flexibeler en betaalbaarder'

De oproep van de Gezinsbond wordt niet toevallig maandag/vandaag gelanceerd, op de internationale 'Dag van het Gezin'. In de marge daarvan hield de Gezinsbond een bevraging over opvang in vakantieperiodes bij zowat 1.400 Vlaamse en Brusselse ouders.

Bijna alle gezinnen (94 procent) gaven aan dat ze in vakantieperiodes op zoek moeten naar geschikte opvang voor de kinderen. Hoewel meer dan de helft van de ouders maanden op voorhand begint met plannen, gaven 7 op de 10 ouders aan dat de vakantieopvang heel wat stress met zich meebrengt.

Minder dan één op de vier ouders is dan ook echt tevreden over de opvang van de kinderen. Ouders zijn vooral gefrustreerd over de soms krappe openingsuren van opvanginitiatieven, de hoge kostprijs en een gebrek aan flexibiliteit bij de aanbieders. Ook de onzekerheid over een plaatsje zorgt bij veel gezinnen voor stress.

De Gezinsbond vraagt initiatief van de Vlaamse overheid, onder de vorm van een 'lang beloofd decreet 'Opvang en Vrije Tijd van Schoolkinderen'', klinkt het in een persbericht. Concreet vraagt de Gezinsbond onder meer dat de prijzen in opvanginitiatieven 'waar mogelijk inkomensgerelateerd zijn' en dat wie meerdere kinderen inschrijft, korting krijgt. Verder moet de regering ook inspelen op de effecten van de verhoogde pensioenleeftijd en de afbouw van het tijdskrediet, onder meer door een uitbreiding van het ouderschapsverlof tot zes maanden per ouder per kind. Tot slot kunnen ook werkgevers een steentje bijdragen, bijvoorbeeld door personeelsleden met kinderen voorrang te geven op verlof tijdens schoolvakanties.