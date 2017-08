Gerechtelijk onderzoek belette regering om Tweede Kamer te informeren over fipronil

Dat hebben minister van Volksgezondheid Edith Schippers en staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam donderdag aan de Tweede Kamer laten weten in een brief.

De onthulling dat de NVWA al in november op fipronilgebruik was gewezen deed veel stof opwaaien.

De Kamer vroeg de regering om opheldering, omdat dat eerder de indruk wekte dat de NVWA er pas in de zomer van wist. De anonieme tip over het gebruik van de verboden stof fipronil om bloedluizen mee te bestrijden leidde niet meteen tot onderzoek, maar daar wordt donderdag van teruggekomen.

'Met de kennis van nu over de omvang van het gebruik en de aanwezigheid van fipronil in eieren', zou het bureau dat de risico's beoordeelt, anders hebben geoordeeld. De vraag of er gevaar was voor de volksgezondheid is destijds voorgelegd aan het zogeheten Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRo) van de NVWA. Uiteindelijk is geoordeeld dat er 'geen acuut gevaar dreigde' voor de volksgezondheid. BuRo stelt dat het nu geadviseerd zou hebben om 'handhavingsacties te starten en niet alleen het traject van het strafrechtelijk onderzoek te volgen'.