'Gepest worden vormt je, maar we hebben eruit geleerd. Ik, én zij'

Een zonnige dag, eind juni. Vooraan in de klas springen enkele jongens op mijn nieuwe K3-rugzak, terwijl anderen voetballen met mijn pennenzak. Beide verjaardagscadeaus van het weekend ervoor, ik ben net negen. De zin 'iedereen zou gelukkiger zijn als je dood was', galmt door de klas. Huilend naar de juf dan maar, die er amper oren naar had, zich omdraaide en met haar collega's bleef keuvelen in de gang.

...