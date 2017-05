Gepersonaliseerde nummerplaten worden goedkoper

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot wil de prijs van een gepersonaliseerde nummerplaat halveren en terugbrengen naar de oorspronkelijke prijs van 1.000 euro. Hij wil daarmee de interesse weer opkrikken, zegt hij vrijdag.

De prijs van een gepersonaliseerde nummerplaat werd in december 2015 verdubbeld van 1.000 naar 2.000 euro. "We zien sinds dan een duidelijke afname van de interesse voor een gepersonaliseerde nummerplaat", stelt Bellot vast. "Waar het aantal aanvragen daarvoor schommelde tussen de 360 en de 740 per maand, daalde dat vanaf december 2015 tot 100 à 200 per maand."

De hoogste piek van aanvragen (979 per maand) in april 2014 staat in schil contrast met de laagste piek (102) in november 2016, aldus Bellot. "De prijs is zonder enige twijfel een van de redenen van deze vaststelling en ik heb dus voorgesteld om terug te keren tot de oorspronkelijke prijs."

Bellot heeft de nodige adviezen aangevraagd en hoopt in augustus 2017 de aanpassing rond te hebben.